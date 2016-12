Acidentes na BR-364 e Belo Jardim deixam duas pessoas mortas

Por Marcos Dione

Durante o domingo (25), foram registrados dois acidentes com vítimas fatais no estado do Acre. A primeira ocorrência ocorreu na altura do Km 86 da BR 364, nas proximidades do município de Acrelândia.

A vítima identificada como Edmar de Oliveira Vitório, 35 anos, saía de um ramal conduzindo sua motocicleta quando foi atingido por um veículo modelo Parati, de placas MZV-7578, Edmar não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o condutor do carro fugiu com a ajuda de um amigo.

O acidente aconteceu por volta das 13:30 horas, porém o corpo da vítima ficou às margens da estrada durante toda a tarde e só foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) às 18 horas. A família ficou revoltada. Segundo eles, o condutor do carro estava visivelmente embriagado, no bagageiro foram encontradas duas grades de cerveja.

O segundo acidente vitimou o motociclista Aldinei Soares de Morais, 20 anos, ele conduzia sua motocicleta no ramal da Usina, região do Belo Jardim III, quando tentou fazer uma curva e acabou caindo, com o impacto ele sofreu ferimentos graves na cabeça, acabou não resistindo e morreu no local.

