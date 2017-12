Acisa repudia multa aplicada a empresário ruralista no Acre

O presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento, repudiou veementemente a decisão do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) em penalizar o empresário e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez, aplicando multa no valor de R$ 1 mil. A justificativa do órgão, foi que o plantio de 200 hectares de soja não possuía o licenciamento exigido pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Acre.

“Estando a frente da Acisa, sempre que tenho oportunidade, reforço o pedido para que órgãos ambientais e os demais, façam primeiramente a fiscalização de maneira educativa, em caráter de orientação. O alerta serve para que o empresário ou agricultor se adeque, regularizando sua situação. Caso providências não sejam tomadas, aí sim, cabe multa”, disse o presidente.

De acordo com a legislação, a resolução de 2008 obriga o produtor a elaborar um projeto e pedir uma licença ambiental para o plantio de grãos (soja, milho,arroz) em áreas acima de 30 hectares no Estado. Veronez se posicionou dizendo que sua plantação não oferece risco ambiental, e que não sabia que a resolução ainda estava vigente no Estado, pois não se ouvia mais falar sobre o assunto.

O presidente da Acisa falou ainda que esta é uma das razões que desmotiva o empresário a realizar determinados investimentos no nosso estado. “Nossa região precisa de investimentos nessa área. O mundo inteiro pede socorro, enquanto nós temos grande riqueza natural. Esse tipo atitude, ao invés de incentivar, acaba reprimindo os poucos que ainda pretendem investir nesta área”, finalizou.

