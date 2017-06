Acordo prevê que chamadas entre cidades do Acre e Peru passem a ter custo local

Um acordo de integração firmado entre Brasil e Peru prevê que as chamadas telefônicas entre Assis Brasil, no interior do Acre, e as cidades peruanas de Iñapari e Iberia passem a ter custo de ligação local. O decreto legislativo foi promulgado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (16).

O projeto é um piloto que busca a “integração de oferta de serviços de telecomunicações, permitindo a livre circulação de informação, com confiabilidade, segurança, baixo custo e elevada velocidade”, explica o texto completo do acordo, divulgado no Diário do Senado.

Em outras palavras, a ideia é “criar instrumentos legais específicos para promover o desenvolvimento das zonas fronteiriças” nos dois países, aprimorando a infraestrutura de integração física e conectividade por meio de empresas autorizadas.

Passam a contar como serviço local as chamadas internacionais fixas – incluindo os telefones públicos – destinadas tanto para fixo quanto para celular e vice-versa; as ligações de aparelho móvel para móvel; e ainda a comunicação com uso de roaming internacional em chamadas dentro das cidades.