Acre aparece em terceiro lugar no ranking de passagens com preços mais altos do país

No Estado, incidência de passagens acima de R$ 1.500 é a mais alta do país

O Acre terminou o primeiro semestre com um dado preocupante: o custo das passagens aéreas, que no Estado é de R$ 499,90 por quilômetro voado. Os dados fazem parte da 37ª edição do Relatório de Tarifas Aéreas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgados na terça-feira (19).

Para se ter uma ideia, a tarifa média nacional ficou calculada em R$ 323,62. O acreano paga mais, por exemplo, que os moradores dos estados do Amazonas (R$ 424,76) e Paraíba (R$ 435,57) – e paga menos que moradores de Roraima (R$ 523,28) e Rondônia (R$ 539,87).

O preço mais barato foi verificado no Espiríto Santo (R$ 267,72). O estudo ainda mostra que 3% das passagens compradas no Acre custaram mais de R$ 1,5 mil, o maior no quesito. Perdeu para estados como Pará (1,1%), Amazonas (1,3%) e Roraima (2,3%).

Comentários