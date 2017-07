Acre atinge 73% dos eleitores com biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) concluiu, em mais um município acreano, o cadastramento dos dados biométricos dos eleitores. Trata-se do Município de Acrelândia, que encerrou os trabalhos de revisão do eleitorado, no último dia 30 de junho.

O atendimento com biometria em Acrelândia iniciou em 12/11/2015, mas somente no último mês de maio o comparecimento tornou-se obrigatório, com prazo de 60 dias.

No período, foram 7.370 eleitores atendidos com cadastramento de dados biométricos, deixando de comparecer 1.697 eleitores, que terão os títulos cancelados tão logo seja homologado o processo pela Corte do TRE.

Com isso, o Acre completa sete municípios recadastrados, sendo eles: Bujari, Assis Brasil, Porto Acre, Rio Branco, Xapuri, Senador Guiomard e Acrelândia. Este mês, Capixaba passou a ter recadastramento biométrico obrigatório, e Cruzeiro do Sul caminha para finalizar o procedimento no município em setembro.

Os próximos a serem atendidos serão os eleitores de Brasileia e Plácido de Castro. Até o final deste ano, o Acre terá 12 municípios com eleitores recadastrados por meio da biometria.

A coleta de dados biométricos é mais uma etapa do plano de modernização do processo eleitoral, instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada de acordo com a estratégia adotada pelos tribunais regionais eleitorais, nos atendimentos ordinários e nas revisões do eleitorado.

De 532 mil eleitores que há no Estado, mais de 393 mil já foram recadastrados, o que representa 73,91% do total. Confira a seguir o andamento do recadastramento biométrico dos municípios em 2017:

CRUZEIRO DO SUL:

(revisão em andamento)

Eleitorado apto: 55.600

Comparecimento à revisão de eleitorado, iniciada em 06/03: 17.000 eleitores

Eleitorado total com biometria: 33.000

Faltam cadastrar: 22.600 eleitores;

Percentual com biometria: 59%

CAPIXABA

(revisão em andamento)

Eleitorado apto: 7.886

Comparecimento à revisão de eleitorado iniciada em 03/07/2017: 140 eleitores

Eleitorado total com biometria: 4.858

Faltam cadastrar: 3.028

Percentual com biometria: 61%

ACRELÂNDIA:

Processo finalizado

Eleitorado apto: 9.940

Comparecimento à revisão de eleitorado, iniciada em 02/05: 1.310 eleitores

Eleitorado total com biometria: 7.370

Títulos a serem cancelados: 1.697 eleitores;

Percentual com biometria: 74%

