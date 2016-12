Acre com medo: Cidades do Estado estão em estado de alerta nos bancos

Alexandre Lima, com agências

As autoridades do Acre estão tendo que se desdobrar para tentar garantir um final de ano mais tranquilo depois do que ocorreu na Capital, na noite de Natal, quando bandidos explodiram caixas eletrônicos em vários pontos da Capital.

A ousadia elevou o sentimento de insegurança deixado pelo governo do Acre nos últimos meses, quando facções declararam guerra e deixaram um rastro de execuções, decapitações pela Capital, com ramificações pelo interior do Estado.

Dessa forma, fez com que os comandos militar pelo interior, juntamente com Polícia Civil, ficassem em estado de atenção. Na Capital, os bandidos aproveitaram das queimas de fogos e explodiram de uma só vez vários caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Estação Experimental.

Segundo foi informado pelo sitio ac24horas, uma viatura da Policia Militar passava pelo local no momento da explosão e um PM acabou ficando ferido com estilhaços de vidro. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, recebeu atendimento, mas logo em seguida foi liberado.

