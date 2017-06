Acre é campeão da Copa dos Estados 2017

Victor Augusto

Competidores, criadores e treinadores acreanos festejam titulo na Copa dos Estados de Três Tambores.

Uma pratica esportiva que vem crescendo nos últimos tempos foi à disputa do Campeonato dos Três Tambores, que validou a participação do Estado do Acre durante está semana na cidade de Tietê, São Paulo, na Super Semana do Tambor.

O estado contou com quatro competidores representando e na tarde deste domingo encerrou a competição com Luiz Carlos Bozza (Chiru) e Natália Cargnin Inácio erguendo o grande troféu de vitória, o Acre é o grande vencedor nacional da prova dos Três Tambores.

“Essa é uma vitória que coroa todo o esforço e dedicação de todos que integram a NBHA Acre, uma vitória de todos os competidores acreanos”, disse Natália.

Para o presidente da NBHA Acre, Calurino Ferraz esse é o marco de um novo tempo.

“Este é o começo de uma nova competição, onde tudo pode aconteceu e até os sonhos mais ousados tornam realidade. O Acre volta vitorioso e com grandes campeões”, enfatizou o presidente.

Comentários