Acre é um dos Estados com menor liberdade econômica, revela pesquisa

O Acre aparece entre os estados brasileiros com menor liderdade econômica no ano de 2015. O resultado do Índice de Liberdade Econômica de cada Estado foi analisado e publicado pelo Centro Mackenzie na primeira quinzena de novembro.

Na prática, significa que o Acre está entre os estados que tem menor intervenção do Estado na economia, baseado em um conjunto de dimensões que analisaram os gastos públicos, tributação e mercado de trabalho. O Acre aparece entre os estados como Piauí, Sergipe, Roraima e Amapá, por terem menor liberdade econômica, ocupando as últimas posições do ranking.

Os números são resultados da metodologia do Fraser Institute, um índice inédito no Brasil e que ajuda a avaliar as condições de se empreender e ter sucesso no mercado e o grau à interferência estatal. Ele analisa como as medidas às políticas dos Estados foram, em 2015, capazes de apoiar a liberdade econômica, a capacidade dos indivíduos agirem na esfera econômica sem restrições indevidas.

Na contramão da falta de liberdade econômica aparecem os estados do Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina Pernambuco, Bahia e Pará. O Estado com mais liberdade econômica é Mato Grosso do Sul que atingiu a nota 7,33.

Adotando-se a mesma (e consagrada) metodologia do Fraser Institute para o “Economic Freedom of North America 2016”, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica lança o Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual 2017 (IMLEE).

O que é o IMLEE?

É um indicador sintético que mede em que medida as políticas dos Estados foram, em 2015, capazes de apoiar a liberdade econômica, a capacidade dos indivíduos agirem na esfera econômica sem restrições indevidas. É um índice inédito no Brasil e que ajuda a avaliar as condições de se empreender e ter sucesso no mercado e o grau a interferência estatal.

O IMLEE é um índice de natureza subnacional que tem como finalidade a comparação de jurisdições estaduais e distrital (DF) do Brasil a fim de fomentar o debate sobre a liberdade econômica no Brasil por meio de elementos objetivos, assim como estimular a adoção de políticas públicas que ampliem a liberdade econômica e permitam maior crescimento e prosperidade da economia brasileira e de seus cidadãos.

O índice varia de zero (menos liberdade) a dez (mais liberdade) e é uma medida relativa de desempenho dos estados e do distrito federal.

Por Gina Menezes

