Acre encerra primeiro mês de 2017 registrando 44 mortes violentas

As duas maiores facções criminosas do Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), continuam em guerra. As duas possuem outras facções aliadas em todos os estados – como é no Acre, onde possui também o Bonde dos 13 (B13). Pela liderança do tráfico de drogas, as facções rivais no estado iniciaram uma verdadeira guerra desde o ano passado executando e decapitando vários membros, além de ameaças e atentados a órgãos públicos.

Mesmo vários meses após o período das maiores ocorrências, que iniciou em agosto, a disputa ainda é severa e membros continuam sendo mortos de forma brutal. Rio Branco é onde se concentra o maior número de casos das execuções. Em uma mesma noite, por exemplo, quatro homens foram mortos quando a polícia desarticulou uma reunião.

Dados levantados pelo AC24Horas apontam que, nesses primeiros 31 dias de 2017, 44 mortes violentas foram registradas no Acre. A maioria é ligada ao tráfico de drogas ou ‘traições’ de membros do crime organizado com vazamento de informações para facções rivais.

A Secretaria de Segurança Pública neste mês chegou a transferir 15 detentos para o presídio federal de Mossoró (RN). Os presos transferidos estavam no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco. A transferência deu-se para evitar que no Acre ocorresse os mesmos massacres ocorridos nos presídios que Roraima e Amazonas.

O secretário de Segurança Emylson Farias chegou a ser pronunciar que, com as medias tomadas pelo Poder Público, até março o Acre tenha controlado a guerra entre grupos criminosos.

Fonte: ac24horas.com

