Acre institui “Dia do Delegado de Polícia”

Foi instituído no calendário oficial do Estado do Acre, o “Dia do Delegado de Polícia” a ser comemorado sempre no dia 03 de dezembro. O Decreto N° 3.2222 foi assinado pela governadora em exercício, Nazareth Araújo (PT) e publicado na edição de hoje (17) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O Projeto que torna Lei foi apresentado e votado na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) no ano passado durante sessão. Na ocasião, o autor do projeto justificou que data tinha sido escolhida porque o imperador Dom Pedro II, em 1841, havia criado a figura de chefe de Polícia para o Município da Corte a qual registrou o cargo de delegado e subdelegado.

“A data é importante porque reconhece o esforço, dedicação e o compromisso das Autoridades Policiais com a segurança da população. O dia 3 dezembro é especial, também, porque presta homenagem aos Delegados de Polícia que tombaram, junto com seus colegas de trabalho, no exercício da função, verdadeiros heróis da Polícia Judiciária bandeirante (…) A data é oportuna para agradecer a colaboração de todos os policiais, que ajudaram a transformar a Polícia Judiciária brasileira numa Instituição forte e respeitada.”, justificou o autor do projeto.

