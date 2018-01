Acre perde primeiro lugar no ranking da gasolina mais cara do país; saiba quem desbancou o Estado

Gasolina no Rio é a 2ª mais cara do país, atrás apenas da terra de Chico Mendes

TON LINDOSO

O Acre foi desbancado em um ranking nacional. Mas não se preocupe: você vai gostar da notícia. De acordo com informações atualizadas divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Acre ficou atrás do Rio de Janeiro no quesito “gasolina mais cara do país”. O curioso é que o Rio está próximo das maiores refinarias da Petrobrás. Lá, o litro do combustível era vendido, na capital, por até R$ 4,998, na semana passada.

O portal R7 percorreu as ruas da cidade para verificar o que os soncumidores estão achando do preço. Em um posto da região central da cidade, o gerente Diego Pontes conta que o movimento caiu nos últimos meses. O posto? Começou a cortar custos. “Não chegamos a demitir. Mas estamos economizando. Em água, por exemplo. E acabamos com o cafezinho do lado da bomba, para todos os clientes”.

No Acre, o levantamento mostrou um preço médio de R$ 4,691 em Rio Branco e R$ 4,988 em Cruzeiro do Sul. Se for considerado o maior preço registrado, o Acre continua líder no ranking. Nesse sentido, o ranking fica da seguinte forma: Acre (R$ 4,736), Rio de Janeiro (R$ 4,646) e Minas Gerais (R$ 4,412).

