Acre registra ao menos 20 mortes violentas nos primeiros 10 dias de 2018; média é de duas mortes por dia

Em Rio Branco, as mortes foram registradas em diversos bairros da capital. O levantamento mostra ainda que os registros das ocorrências iniciaram já no primeiro dia de 2018.

Josué Souza de Araújo foi morto a tiros no primeiro dia do ano na Rodovia Transacreana. Logo depois, no dia 2, o Instituto Médico Legal (IML) conseguiu resgatar o corpo de Izomar Vieira de Andrade, morto a facadas no Ramal Uga, região do bairro Belo Jardim. O preso do semiaberto Alan Lima Leite, de 25 anos, estava na frente de casa quando foi mortotambém quarta-feira (3). O crime ocorreu no Ramal Bom Jesus. Leite cumpria pena por assalto, furto e por ser usuário de drogas.

O jovem David Rodrigues da Silva também foi vítima de homicídio. Segundo a PM-AC, ele andava de bicicleta no Conjunto Laélia Alcântara, em Rio Branco, quando foi morto com três disparos feito por um homem de moto. Na última sexta (5), mais duas mortes foram registradas. O autônomo Francisco Cleudeildo Sales tomava tereré com amigos no bairro Jorge Lavocat quando foi assassinado. A família informou que ele era usuário de drogas, mas desconhece a motivação do crime.

Na manhã de ontem (10), dois homens foram encontrados mortos a tiros em bairros do Segundo Distrito de Rio Branco. O primeiro, Geris da Silva Ângulo, de 29 anos, foi assassinado no bairro Taquari, o outro, Karlison da Silva Braga, de 19 anos, foi morto no bairro Santa Inês.

No primeiro caso, ocorrido na Rua Baguari, populares informaram que eram por volta das 1h55 da madrugada quando escutaram pelo menos três disparos. Quando saíram para a rua, encontraram a vítima Geris da Silva estendida no chão. O Samu chegou a ser acionado, mas só puderam atestar o óbito.

O caso seguinte aconteceu cerca de 1h depois, na Rua Theco, do bairro Santa Inês. Na coleta de informações, a polícia descobriu que a vítima, Karlison Braga, estava de bicicleta com uma jovem na garupa, quando um homem saiu de um terreno baldio e efetuou os disparos. Em seguida fugiu entrando em um veículo vermelho que seguiu sentido Recanto dos Buritis.

A Delegacia de Homicídios investiga se os dois casos foram cometidos pela mesma pessoa. Testemunhas foram ouvidas já na manhã de ontem (10). A Polícia Militar fez buscas na região do Segundo Distrito pelo veículo, mas ninguém envolvido nesses casos chegou a ser preso até o momento.

Nos primeiros 10 dias deste ano, o Acre teve ao menos 20 mortes violentas, o que representa uma média de duas mortes por dia em todo o estado.

