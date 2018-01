Acre registrou 38 homicídios nos primeiros 26 dias de janeiro

O Acre registrou 38 homicídios nos primeiros 26 dias do ano 2018.

Somente esta semana foram 14 mortes violentas, 12 delas por arma de fogo e duas por arma branca. Com exceção de uma mulher, os demais mortos são todos do sexo masculino com idades entre 18 e 47 anos, segundo levantamento feito pelo ac24horas.

Já na semana passada, foram registrados 13 assassinatos. As vítimas foram homens com idade entre 15 e 52 anos.

A maioria das mortes violentas têm ligações com a guerra entre as facções criminosas no Acre pelos territórios do tráfico de drogas.

O governo do Acre atribui o avanço das facções à falta de uma política de segurança do governo federal nas fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia, dois dos principais produtores de drogas do mundo.

Ano passado foram registradas mais de 480 homicídios no Acre, contra 350 em 2016. Em 2015 foram pouco mais de 160 assassinatos registrados.

Mortes Violentas – Janeiro de 2018

🔴 PRIMEIRA SEMANA – 01/01 ao dia 07/01

👉 Segunda-feira – 01/01

1 – Josué Souza de Araújo, morto a facadas, Transacreana

2 – Izomar Vieira de Andrade (47), Ramal da Uga, Belo Jardim, morto a facadas.

👉 Terça-feira – 02/01

3 – Alan Lima Leite (25) – Ramal Bom Jesus, morto a tiros.

4- Francisco da Silva Soares (52), Ramal Menino Jesus, Taquari, morto a tiros.

👉 Quinta-feira – 04/01

5 – David Rodrigues da Silva, Rua Flamengo, Laelia Alcântara – quinta-feira (04).

👉 Sexta-feira – 05/01

6 – Francisco Cleuderson Sales de Oliveira (33), Jorge Lavocat, morto a tiros.

7 – Venilson Cruz dos Anjow (29), Rua das Mangueiras, Boa União, morto a tiros.

8 – Jamisson da Silva Marques (27), bairro Remanso, *Cruzeiro do Sul*, morto a tiros.

9 – José Esmael Pereira da Silva (31), sofreu tentativa de homicídio em Feijó dia 26 e morreu em Cruzeiro do Sul. Alvo de tiros.

👉 Sabado 06/01

10 – John Wesley, 15 anos, Cidade do Povo, morto a tiros.

11- Roseane Dantas da Costa (14), Tarauacá, degolada.

👉 Domingo 07/01

12 – Herlem Moraes da Silva, Estrada do Calafate, morto a facadas (Autor preso)

13 – Josué de Almeida Pontes (20 anos), Travessa Cerâmica, Alto Alegre, morto a tiros.

🔴 SEGUNDA SEMANA – 08/01 à 14/01

👉Segunda-feira 08/01

14 – Altevir Rodrigues de Oliveira (61), km 10, morto a tiros, Porto Acre (Latrocínio)

15 – Mateus Souza Gomes (19), Tucumã, morreu em troca de tiros com a polícia.

16 – Alisson Pereira (23), Tucumã, morreu em troca de tiros com a polícia

17- Raimundo Venâncio de Souza (47), morreu no PS, golpes de paulada em briga generalizada na estrada do Calafate, domingo (07).

👉 Terça-feira (09)

18 – Auricio da Silva Brito (30), Montanhes, morreu no PS após levar um tiro.

👉Quarta-feira 10/01

19 – Geris da Silva Ângulo (29), assassinado a tiros, bairro Taquari.

20 – Karlison da Silva Braga (19), assassinado a tiros, Santa Inês.

21 – Odair de Souza Silva (21), morto a tiros, Boa União (Sobral).

👉 Sexta-feira 12/01

22 – Rubens Damásio da Silva (22) morto a facadas no município de Feijó.

👉 Sábado 13/01

23 – Débora Freitas Bessa (19), morta a facadas, Caladinho/Tancredo.

24 – Marcley Cunha Marques (34), morto a tiros, 18 de Setembro / Quinari.

25 – Alexandre da Silva Nazaré (32)Antônio da Rocha Viana, morto a tiros.

26 – Wesley de Araújo (18), Ramal do Mutum/Alto Alegre, morto a tiros.

27 – Jardel Filgueiras Gadelha (33), Seringal Barra da Colônia, Xapuri, morto a tiros.

28 – Claisson Santos, morto a tiros e golpes de faca, zona rural de Cruzeiro do Sul.

🔴 TERCEIRA SEMANA: 15/01 a 21/01

👉 Segunda-feira 15/01

29 – Junior César Pontes da Silva (19), morro a tiros, bairro Placas.(Latrocinio)

30 – Igor Cândido Ribeiro, morto a tiros, rua 7 de dezembro, bairro Ayrton Sena.

31 – Izaquiel Freire de Abreu, morto a tiros, Benjamin Constan, Tarauacá.

👉 Terça-feira 16/01

32 – Lucas Pinheiro (23), torturado até a morte, bairro Conquista.

👉 Quinta-feira 18/01

33 – Joel Vieira da Silva (25), morreu vítima de disparo em confronto com a polícia, bairro Santo Afonso.

34 – André Vitor Moraes Souza (20), morreu vítima de disparo em confronto com a polícia, bairro Santo Afonso.

👉 Sexta 19/01

35 – Pedro Nascimento de Araújo (23), morte por arma de fogo, Ramal da Judia, Belo Jardim

👉 Sábado 20/01

36 – Vitima identificada apenas como Jorge, alvo de disparos de arma de fogo no bairro Taquari

👉 Quarta-feira 24/01

37 – José da Silva Lebre Gomes, 22 anos, morto a tiros no bairro Miritizal, em *Cruzeiro do Sul*.

👉 Quinta-feira 25/01

38 – Sirley Pereira de Andrade, morto a tiros no bairro Carandá, Baixada da Sobral.

