Acre sediará encontro nacional sobre segurança, em outubro, que pode contar a presença de Temer

O Acre vai sediar no dia 27 de outubro um encontro nacional sobre segurança nas regiões de fronteira com os países da América do Sul.

São aguardados no evento em Rio Branco todos os governadores da Amazônia Legal, ministros da Defesa, da Justiça e da Fazenda e o secretário nacional de Segurança. O presidente Michel Temer ainda não confirmou presença no encontro, mas foi convidado. Há uma expectativa para a presença do peemedebista, confirmou a assessoria do governador do Acre.

Mês passado, o governador Sebastião Viana e outras autoridades do Acre estiveram reunidos com Temer no Planalto tratando sobre a grave situação da falta de segurança na fronteira.

A ideia é trazer para o Acre o maior encontro de discussão sobre o combate ao narcotráfico no país. Inclusive, governadores de outras regiões manifestaram interesse em participar do evento.

O governador Sebastião Viana foi o idealizador do encontro, durante solenidade na semana passada, em Diamantina (MG), que contou com a presença de outros 11 governadores. Na oportunidade, Viana recebeu a medalha JK concedida pelo governo de Minas Gerais e aproveitou a presença de seus colegas para informar sobre o evento nacional no Acre.

Comentários