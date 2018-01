Acre tem 12 feriados e 6 pontos facultativos em dias úteis em 2018

Os acreanos terão 12 feriados e 6 dias com ponto facultativo em dias úteis durante o ano de 2018. O calendário, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (3), informa todos os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos que somados chegam a 22 dias.

O calendário informa também os feriados que foram transferidos, que é o caso do Dia do Católico, comemorado dia 23 de janeiro, mas foi antecipado para o dia 22. Outra mudança foi no Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, mas adiado para o dia 9 de março.