Acre tem a gasolina mais cara do Brasil, diz Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo

A pesquisa foi realizada em 31 postos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde foi constatado que o valor mínimo cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 4,10, mas em alguns destes locais o preço praticado chega a R$ 4,70

NANY DAMASCENO

Segundo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Acre é o Estado com o maior preço do litro de gasolina no país com o valor em torno de R$ 4,23 pelo combustível. O estudo foi realizado entre os dias 1° e 7 de janeiro de 2017.

A logística de transporte e a alta carga tributária paga pelos donos de postos de combustíveis seriam os responsáveis pelo alto preço pago pelo consumidor acreano, afinal, a maior quantidade dos combustíveis consumidos no Estado sai de Manaus (AM) por via fluvial até Rondônia, somente depois segue para Rio Branco e da Capital é distribuída para os municípios do interior.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela ANP, nos postos de Cruzeiro do Sul estão os preços mais elevados, a média paga pelos cruzeirenses é de aproximadamente R$ 4,57, enquanto em Rio Branco o preço médio é de R$ 4,17 variando em até R$ 4,23.

O Pará ficou em segundo lugar no ranking de Estados com a valor mais alto pago pelo litro de gasolina. Os paraenses chegam a pagar R$ 4,09, seguido do Rio de Janeiro, onde o consumidor paga R$ 4,02. O estudo divulgado pela ANP revelou também que Pernambuco é o Estado que pratica o menor valor médio na comercialização de combustível, lá se paga em torno de R$ 3,55 por litro.

