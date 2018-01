Acre tem início de ano violento com 11 assassinatos em uma semana

Jovem é executado com pelo menos seis tiros na manhã deste domingo

Josué de Almeida Pontes, 20 anos, essa é a identificação de mais um jovem executado com vários disparos de arma de fogo em Rio Branco. A vítima foi morta na madrugada deste domingo (7), dentro da casa em que morava na Travessa Cerâmica, localizada no bairro Alto Alegre. Ele foi atingido com pelo menos 6 tiros e dois homens foram vistos saindo correndo do local e entrando em um carro de cor prata.

Chegamos ao 7° dia do ano de 2018 e um total de 11 pessoas já foram assassinadas em todo o estado

A morte de Josué é apenas mais uma que passa a constar nas estatísticas da violência no Acre. Chegamos ao 7° dia do ano de 2018 e um total de 11 pessoas já foram assassinadas em todo o estado. Grande parte dos crimes ocorreram na capital, onde 9 execuções foram registradas, e as outras duas mortes ocorreram na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Um dos casos que mais chocou a população durante a semana aconteceu no dia (3), onde o vendedor de salgados Francisco Soares, 42 anos, foi morto com dois tiros ao se recusar a entregar o dinheiro apurado a um assaltante no Ramal Menino Jesus, na região do bairro Taquari. O salgadeiro morava há um mês no bairro e retornava para casa após um dia inteiro de trabalho.

Já o autônomo Francisco Cleudeildo Sales de Oliveira, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (5) no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Segundo os familiares, Oliveira estava tomando tereré na rua com alguns amigos quando alguém chegou e atirou nele. __________________________________ Assustados com o crime, os parentes de Oliveira não quiseram se identificar, mas informaram que ele era usuário de drogas

__________________________________ O homem morreu no local do crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado aos parentes neste sábado (6).

Assustados com o crime, os parentes de Oliveira não quiseram se identificar, mas informaram que ele era usuário de drogas. A família falou ainda que desconhece a motivação do crime e teme sofrer alguma represália. Na Cidade do Povo Play Boy e morto em frente de casa e amigo é baleado Nenhum suspeito foi preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil O adolescente John Wesley, 15 anos, e que atendia pelo apelido de “Play Boy”, foi assassinado a tiros no final da tarde sábado (6), em frente a casa onde morava com a família no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Um outro jovem que estava com ele também foi ferido e permanece internado no Pronto Socorro da capital. Moradores do bairro relataram, que os adolescentes conversavam na rua quando os criminosos passaram em um veículo efetuando vários disparos de arma de fogo. Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar (2° BPM), esteve no local colhendo informações sobre o crime e saiu em busca de localizar os homens, mas nenhum suspeito foi preso. __________________________________________ “Play Boy”, foi assassinado a tiros em frente a casa onde morava com a família no conjunto habitacional Cidade do Povo __________________________________________ O menor foi atingido com um tiro no tórax, e mesmo sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não resistiu e morreu a caminho do hospital. O corpo dele foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda liberação para o velório. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

