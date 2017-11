Acre terá dois colégios militares; inscrições para sorteios de vagas terão início ainda este ano

A inscrições darão início antes do findar deste ano e os alunos serão escolhidos por sorteio

Da ContilNet

No total serão disponibilizadas 1120 vagas nos dois colégios militares que estão sendo construídos em Rio Branco e passarão a funcionar a partir do mês de março do ano que vem, no início do ano letivo. Uma das escolas ficará situada no bairro Calafate, em frente à panificadora primícias, e a outra no Loteamento Ana Rosa, localizada ao lado do Santo Afonso, na BR-364.

As vagas serão disponibilizadas a alunos de ensino fundamental do sexto ao nono ano e, assim que formar a primeira turma, serão abertas vagas ao ensino médio. Os professores destinados serão da rede estadual de ensino, porém, a administração é rotina será militar.

De acordo com o coordenador das escolas, major Agleison, as inscrições darão início antes do findar deste ano e os alunos serão escolhidos através de um processo seletivo mediante sorteio. Serão 50% das vagas destinadas a população e os outros 50% destinados a dependentes de militares.

“Nossa rotina será militar. Nos vamos trazer um pouco da nossa experiência aos alunos com noções de continência, respeito, hierarquia, disciplina. Nós pretendemos também envolver os pais na grade e chamá-los pra participar deste convívio escolar. O que nos vemos muito hoje em dia é que alguns pais estão deixando a responsabilidade de educar somente à escola, esquecendo que ela só é responsável por dar o conhecimento específico dessas crianças e a educação que é primordial, vem da família. Na grade também desenvolveremos os alunos a algumas especialidades naquilo que percebermos que ele tem o dom, balé, música, arte, teatro, entre outros”, disse major Agleison

