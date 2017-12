Acre termina 2017 com mais de 480 homicídios registrados, ano passado foram pouco mais 350

Ainda não há um número oficial sobre a quantidade de mortes por homicídio em 2017.

Da Redação com jornais Acreanos

Até este sábado, dia 30 de novembro, esse número era 457, segundo levantamento feito pelo Ministério Público Estadual. Somados aos números de dezembro, a quantidade de homicídios pula para 484. Ano passado foram pouco mais 350.

Até a ultima quarta-feira, 27, desta semana, quando o governador Sebastião Viana comemorava a redução no número de homicídios no Acre, durante uma coletiva, dezembro havia registrado 26 casos. De quarta até sexta, 29, era registrada mais uma morte por arma de fogo. No mesmo período do ano passado foram 70 homicídios.

“Isso nos dá uma esperança. Uma curva descendente na redução da violência e uma construção de paz no estado do Acre”, disse Viana.

O secretário de Segurança, Emylson Farias, disse nesta sexta-feira, após participar de uma promoção de oficiais e praças da PM e do Corpo de Bombeiros, que em relação a novembro, dezembro apresentou uma queda acentuada no número de homicídios, 50%.

“É uma batalha constate. Em dezembro do passado chegamos a 70 homicídios. No mês de dezembro deste ano, não chegamos a 30. E comparado ao mês passado a gente tem uma redução aí de quase 50%. O Brasil inteiro aumentou. Todos os Estados brasileiros aumentou.”

Emylson Farias credita essa redução ao policiamento ostensivo e à estratégia do Estado do Acre em isolar as lideranças de facções criminosas nos presídios.

“O Estado do Acre estabeleceu uma estratégia diferente. Uma estratégia de policiamento nas ruas e buscar as principais lideranças pra poder a isolá-las dentro do presídio e ainda alcançá-las através de operação. Esse mês de dezembro a gente começou a verificar que a estratégia está dando certo e vamos continuar.”

Os assassinatos são em sua maioria praticados com arma de fogo e características de execuções e atribuido, pela Secretaria de Segurança Pública, como resultado de enfrentamento de facções crimonosas pelo controle do tráfico de drogas no estado que faz fronteira com o Peru e Bolívia.

A violência e o número de assassinatos no Acre triplicou em comparação com o ano de 2002 quando foram registrados 151 assassinatos. Vale ressaltar que em 2002 esse número de assasssinatos foi considerado alto e havia as informações de que um grupo denominado “Esquadrão da Morte” atuava no Acre e por isso foi criado um grupo especial de 10 delegados para investigar o caso.

Se em 2002 foi criado um grupo especial para combater o “Esquadrão da Morte”, parece que nos anos seguintes o projeto de segurança foi esquecido e a violência seguiu sua escala ascendente. Em 2012, foram registrados 209 assassinatos, 2014 foram registrados 243, em 2015 o registro foi de 217, em 2016 o número de assassinatos chegou a casa de 302, e há dois dias para o final de 2017 já foram registradas 481 mortes.

Em entrevista concedida à imprensa local no último dia 27, o governador do Acre, Tião Viana, admitiu que a área de segurança pública enfrenta problemas, mas se eximiu da culpa afirmando que a violência é fruto das fronteiras do estado ficarem desguarnecidas. Para Tião Viana, a violência é resultado do livre acesso pela fronteira. Durante a entrevista, ele afirmou que se as fronteiras fossem fechadas, o Acre seria um dos estados mais pacíficos do país.

Platão de Sábado – Direto da redação

Homem é encontrado morto às margens de rodovia do AC com corte na cabeça

Corpo foi encontrado no km 87 da BR-364, próximo de Senador Guiomard. Cadáver tinha corte na cabeça e está sem identificação no IML de Rio Branco.

O cadáver de um homem foi encontrado às margens da BR-364, interior do Acre, na ultima quarta-feira (27) e segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) foi acionada para atender a ocorrência como acidente de trânsito, mas informou que não havia sinais de acidente no local.

A PRF-AC confirmou que o cadáver tinha um corte e muito sangue na cabeça. Não foi encontrado documentos de identificação da vítima no local. Ainda segundo a polícia, o IML já estava recolhendo o corpo quando a equipe chegou na rodovia. A equipe foi informada no local que o homem tinha perfurações nas costas.

A PRF-AC detalhou que o boletim de ocorrência foi registrado como achado de corpo e o caso foi levado para a delegacia de Senador Guiomard, interior do estado.

Mulher encontra marido morto no quintal de casa após ouvir tiroteio em Rio Branco

Crime ocorreu na manhã desta sexta (29) no bairro Laélia Alcântara. Vítima foi identificada como Edvaldo da Silva Lima.

Uma mulher acionou a polícia no início da manhã de ultima sexta-feira (29) após ouvir alguns disparos de arma de fogo na Rua Capixaba, bairro Laélia Alcântara, em Rio Branco.

Ao sair da casa, a mulher encontrou o marido morto no quintal. Segundo o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a vítima foi identificada como Edvaldo da Silva Lima, de 27 anos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda um familiar para fazer o reconhecimento. Ainda segundo o Ciosp, a mulher falou que Lima estava fora de casa na hora do tiroteio. Ela diz ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e se escondeu dentro da residência. Ao sair, encontrou o marido no quintal. Uma equipe da Polícia Militar do Acre (PM-AC) esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso.

Corpo de imigrante que está no IML de Rio Branco é de nigeriano

Equipe do IML descobriu que nigeriano esteve hospedado em um hotel do bairro Cidade Novo. Direção do órgão deve entrar em contato com embaixada da Nigéria em Brasília para conseguir mais informações.

O imigrante que morreu vítima de traumatismo craniano foi identificado como Dike Amaobi Chisom, de nacionalidade nigeriana. A informação foi repassada pela direção do Instituto Médico Legal (IML) da capital acreana.

O corpo estava sem identificação no IML desde da ultima sexta-feira (22), quando foi levado do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para o órgão na sexta-feira (22).

O IML chegou a acionar a Polícia Federal do Acre para ajudar na identificação do cadáver.

“Fizemos uma investigação, fomos atrás das coisas e descobrimos que ele é nigeriano. Temos o passaporte dele. A Polícia Federal não conseguiu nada, fomos no hospital e conseguimos as informações”, contou o diretor do IML, Alexandre Baroni.

Baroni descobriu ainda que o imigrante tinha se hospedado em um hotel do bairro Cidade Nova quando chegou a capital acreana. Porém, o imigrante não teria conseguido manter as despesas e saiu do estabelecimento.

“Não temos informações sobre o tempo que ele estava aqui. Não tem parentes e nem nada. Vamos mandar as informações para a Embaixada da Nigéria em Brasília e tentar conseguir mais coisas. Pelo passaporte, ele não deu entrada no Brasil. Acredito que estava ilegal aqui”, complementou.

Comentários