Acreana Kailane Amorim fica no TOP 10 do Miss Brasil 2017, que foi vencido por jovem do Piauí; veja a classificação geral

A Miss Acre-2017, Kailane Amorim, de 23 anos, ficou no TOP 10 do Miss Brasil, concurso realizado neste sábado, 19, em Ilhabela (SP), transmitido ao vivo para todo país pela Rede Bandeirantes. A disputa foi bem acirrada com muitas beldades concorrendo, mas a bela Monalysa Alcântara, representante do Piauí, conquistou o júri e levou a premiação deste ano.

A primeira peneira que as candidatas encararam foi um júri técnico, em que os especialistas “feras” (adjetivo dado por Raissa Santana, Miss Brasil 2016) analisaram o desfile das garotas e ouviram o que elas tinham para falar em uma breve entrevista. As misses Pernambuco, Alagoas, Paraná, Bahia, Tocantins, Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Maranhão, Acre, Goiás, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio Grande do Sul foram selecionadas pelos juízes, e a Miss Amazonas avançou na competição por ter sido a mais votada no Twitter e no site da Band.

Um dos temas desse Miss Brasil 2017 foi o sereísmo, moda tão em voga atualmente graças à personagem de Isis Valverde em “A Força do Querer“, e o público teve a chance de ver as 27 misses curtido uma praia com roupas em tom salmão (intercaladas por imagens de eletrodomésticos de fritura do patrocinador). No entanto, a segunda prova para as garotas não teve muito a ver com sereias: elas tiveram de participar de um desafio de maquiagem tutoriada por uma YouTuber. A modernidade e as Digital Influencers chegando ao concurso de Miss, quem diria!

A Miss Ceará foi a vencedora da disputa de maquiagem e ganhou uma vida, ou seja, a chance avançar uma etapa mesmo que não fosse escolhida. Assim, seguiram na competição apenas dez misses, as representantes de Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Maranhão, Acre, Ceará e Alagoas.

A acreana Kailane é natural do município de Brasileia, a 230 km da capital, Rio Branco. Tem 1,72m de altura e cursa o 5º período de Direito.

Confira abaixo a classificação geral:

TOP 3

Miss Piauí

Miss Rio Grande Sul

Miss Espírito Santo

TOP 5

Miss Piauí

Miss Rio Grande do Sul

Miss Sergipe

Miss Espírito Santo

Miss Pernambuco

TOP 10

Miss Ceará

Miss Espírito Santo

Miss Pernambuco

Miss Piauí

Miss Rio Grande do Norte

Miss Rio Grande do Sul

Miss Maranhão

Miss Acre

Miss Alagoas

Miss Sergipe

TOP 15

Miss Pernambuco

Miss Alagoas

Miss Paraná

Miss Bahia

Miss Tocantins

Miss Piauí

Miss Sergipe

Miss Mato Grosso

Miss Maranhão

Miss Acre

Miss Goiás

Miss Rio Grande do Norte

Miss Espírito Santo

Miss Rio Grande do Sul

Miss Amazonas

Com ac24horas.com

