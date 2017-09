Acreano é morto a tiros pela polícia após praticar assalto no interior do Paraná

Cleuber era presidiário em regime semiaberto monitorado através de tornozeleira eletrônica. Quadrilha teria roubado carro e dinheiro.

Por Marcos Dione

O acreano Cleuber Lima da Conceição, 20 anos, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (15) pela Polícia Militar da cidade de Cambira, no interior do Paraná. Ele teria realizado um assalto em um posto de combustíveis numa estrada que liga o município a outra cidade, de onde foram roubados um carro e pouco mais de R$ 800 reais. Outras três pessoas que estavam com Cleuber foram presos. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 32 e uma arma de brinquedo.

O jovem nasceu em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e havia ido morar no Paraná há pouco tempo. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa local, ele fugia da equipe policial em um veículo VW Gol, e ao tentar fazer uma manobra acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra uma mureta de proteção. Ao receber voz de prisão, o assaltante teria sacado uma arma e efetuado disparos contra a guarnição, que reagiu o alvejando. O rapaz morreu no mesmo local.

O carro que tinha sido tomado no assalto foi recuperado e restituído ao proprietário. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido aos devidos procedimentos e depois liberado para que a família pudesse realizar o velório. Os comparsas, de 16, 18 e 24 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município. Ambos confessaram o crime, e agora permanecem a disposição da justiça.

