Acreano morre após acidente entre carro e moto, na DF 251, em São Sebastião

A colisão frontal aconteceu neste domingo (27/8), por volta das 10h40

O Acreano, Daniel de Souza, de 34 anos, morreu em um acidente envolvendo sua motocicleta e um veículo Gol, no KM-31 da BR-251, em São Sebastião, Brasília. O fato aconteceu neste domingo (27).

De acordo com um jornal local, o condutor do veículo Gol, acessou a rodovia pelo acostamento da contramão e quando retornou para a via correta, atingiu em cheio o motociclista que foi arremessado há pelo menos cem metros do local do acidente. Em seguida o veículo Gol pegou fogo.

O condutor do carro, Renato Alves de Almeida, 65 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital de Base do Distrital Federal (HBDF) com corte

