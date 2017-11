Acreano teve enterro digno graças Associação de Cabelereiros de Cobija, lado boliviano

Alexandre Lima

O caso do acreano José Cosmo Ferreira da Silva, mais conhecido como Antônio, de 29 anos, que morreu na cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia, ainda está envolto de mistérios referente a causa real de sua morte.

Inicialmente, se acredita que o cabeleireiro morreu de um infarto fulminante. Outras informações dão conta de um acidente onde sofreu vários ferimentos pelo corpo. Após o sinistro e ser socorrido, teria passado mal depois de ser liberado em seu apartamento e foi a óbito no hospital horas depois.

O corpo foi levado para o hospital Roberto Galindo Terán, onde ficou até a tarde desta terça-feira, dia 28, a espera de um parente para que resgatasse para o lado brasileiro.

Como o hospital não possui estrutura para guardar o corpo por dias, seria necessário que fosse feito o velório e enterro. Diante da situação, o presidente da Associação dos Cabeleireiros de Cobija, Pablo Alba, junto com amigos, realizaram o velório e enterram o acreano.

Por telefone, parentes que moram na cidade de Cruzeiro do Sul, entraram em contato com a editor chefe do jornal oaltoacre.com, para pedir ajuda com informações e que poderão viajar neste final de semana até Cobija, para que possam ficar cientes dos fatos reais que acercam a morte de José.

Não falaram se iriam pedir exumação do corpo e transladar para que seja enterrado em sua terra natal, que é o município de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Comentários