Acreanos denunciam possível pirâmide financeira e prejuízos com a empresa R12 Investimentos

R12 se apresentava como uma empresa de “trading esportivo”, modalidade ligada aos investimentos nas bolsas esportivas, determinando quando comprar e vender as ações.

Convocados pelo empresário Roberto da Princesinha, em seu restaurante localizado no Centro de Rio Branco, diversos cidadãos de Rio Branco se uniram para prestar queixa de uma situação envolvendo um possível esquema de pirâmide financeira, com implicações que podem extrapolar o território brasileiro e chegar a prejuízos internacionais.

Segundo o empresário Roberto da Princesinha e os denunciantes, a situação é culpa da empresa R12 Investimentos, sob responsabilidade de Gerson Costa Lima, após pesquisa realizada pelos sites ContilNet/oaltoacre.com, averiguou as publicações de julho de 2017 no site de compartilhamento de vídeos (YouTube), na qual todo o processo da R12 Card, estava disponibilizado passo-a-passo, como também os supostos investimentos, é como e realizado os futuros investimentos da Trading Esportivo nas bolsas esportivas.

O investimento funcionava da seguinte forma: os investimentos eram a partir de mil reais, sendo que, deste valor, era prometida uma rentabilidade de R$ 30% desse valor ao longo de seis meses. No último mês, junto com os 30%, eram prometidos outros 30% do capital investido.

De acordo com a explicação (clique AQUI e confira o vídeo), de como a R12 se apresentava, uma empresa de “trading esportivo”, modalidade ligada aos investimentos nas bolsas esportivas, determinando quando comprar e vender as ações.

Gerson Costa Lima, de acordo com os investidores acreanos presente na reunião convocados pelo empresário Roberto da Princesinha, em seu restaurante localizado no Centro de Rio Branco, disse que a R12 que estar sob responsabilidade de Gerson, o mesmo desativou o site que disponibilizada informações sobre as contas e, desde então, não possui mais um número de telefone que seja do conhecimento dos investidores. E os relatos implicam cerca de 1.700 pessoas (dentro e fora do Brasil) que investiram e não receberam os valores que a empresa prometia. Destas, cerca de 950 são do Acre.

“Já está sem operar há quatro meses. O escritório que tinha aqui na Capital foi fechado, o site ficou inoperante e ninguém mais conseguiu acessar as respectivas contas. O Gerson alegou ter sido roubado por um grupo dentro da própria empresa, mas a verdade é que ele parou de operar na bolsa e transformou tudo em um esquema de pirâmide. O prejuízo do golpe pode chegar a quase R$ 37 milhões”, disse Alencar.

Outro investidor, que pediu para ficar anônimo, mencionou uma suposta “promoção” dentro do círculo de investidores: se uma pessoa trouxesse outra para a empresa, ganhava um bônus de 4% dentro do seu respectivo valor.

Sobre essa situação, a equipe de reportagem da ContilNet também constatou, após averiguação, que o nome de Gerson Costa Lima, é citado em seis processos que já estão correndo no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), nos quais são solicitadas as devoluções dos valores investidos na empresa dele e a indenização por danos morais.

Um boletim de ocorrência mostrado durante o encontro no restaurante do empresário Roberto da Princesinha, mostra a caracterização da situação como “estelionato simples”, previsto no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

A equipe de reportagem do jornal ContilNet também tentou entrar em contato com Gerson Costa Lima da R12 “Trading Esportivo”, para uma resposta sobre as acusações, mas não obteve êxito, o empresário não foi encontrado para possíveis esclarecimentos à reportagem, como também aos investidores acreanos.

