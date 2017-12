Acreanos já fazem apostas para Mega-Sena da Virada

Na expectativa de melhorar de vida, acreanos começam apostam na Mega-Sena da Virada. Este ano, o prêmio pode chegar a R$ 220 milhões para quem acertar a maior quantidade de números sorteados no concurso 2000, que será realizado no dia 31 de dezembro.

Seja de forma individual ou em grupo, seis números ou 15, o que os apostadores querem é ganhar o grande prêmio. A aposta simples custa R$3,50, e o jogador tem direito a marcar seis números, já a de 15 números custa R$17.517,50.

O trabalhador de serviços gerais, José Luís, 28, realizou uma aposta simples em uma casa Lotérica no Centro de Rio Branco. Com seis números escolhidos de forma aleatória, a chance de José ganhar o prêmio máximo é de uma em 50 milhões, segundo cálculos da Caixa.

Davi Marcos Pinheiro, servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) tem o costume de realizar bolões com os colegas de trabalho. Com o dinheiro arrecadado, o grupo aposta no maior número de dezenas possíveis, e com o restante faz jogos menores, até que toda arrecadação seja apostada.

O bolão do grupo ocorre desde 2011, e no geral, eles arrecadam dinheiro no decorrer do ano, e ao final apostam tudo. Os colegas de trabalho têm o costume de apostar em 14 dezenas, o que faz com que a chance deles seja de uma a cada 16,6 mil.

“Gosto de jogar só na Mega da Virada mesmo, nunca ganhei nada, o máximo que acertei foram tres números”, relata José. Caso ganhe, José já tem planos, mas o primeiro é viajar, depois ele pretende estabilizar a vida financeira e ajudar a família.

Davi pensa quase da mesma forma de José, e tem como principal objetivo conhecer os Estados Unidos da América e Israel. “Tenho outros sonhos, mas esse é o principal”, relata.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertaram cinco dezenas, e assim por diante.

Natan Peres

Comentários