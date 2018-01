Acreanos registram passagem Papa Francisco em Porto Maldonado, no Peru

Alexandre Lima, da redação

Acreanos que saíram das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre, aproveitaram a visita do Papa Francisco na cidade de Porto Maldonado no Peru, para ver de perto o pontífice. A viajem que tem cerca de 400km, não desanimou os fieis católicos.

Usando as redes socais, muitos aproveitaram a oportunidade para registrar em seus celulares, um momento considerado único e comentar da felicidade. Segundo foi informado, o pontífice está cumprindo sua agenda de visitas na américa latina.

Muitas autoridades do Acre e famílias inteiras viajara também para ver de perto o Pontífice que cumprirá uma agenda de três dias no Peru, visitando Puerto Maldonado, em plena Amazônia, Trujillo e Lima, após passar pelo Chile.

Na BR 317, a Secretaria de Segurança do Acre, montou uma grande operação para que os fieis pudessem fazer uma viajem tranquila, realizando vistorias em ônibus e carros particulares.

Comentários