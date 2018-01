Acreanos viajam quase 600 quilômetros para ver papa Francisco no Peru: ‘me representa’

G1

A visita do papa Francisco aos países do Chile e Peru, vizinhos do Acre, está sendo aguardada por muitos fiéis acreanos. O líder católico passará pelas cidades entre os dias 15 e 21 de janeiro. Na cidade de Puerto Maldonado, que fica a quase 600 quilômetros da capital acreana, a visita ocorre na sexta-feira (19).