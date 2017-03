Acumulou: ninguém acerta os números do concurso 1909 da Mega-Sena

Prêmio vai para R$ 58 milhões

A Mega-Sena sorteou na noite deste sábado (04/03), em São Paulo, os seis números do concurso 1909. No entanto, ninguém acertou as dezenas. O prêmio para o próximo sorteio sobe para R$ 58 milhões. Os números de hoje foram: 11-40-43-45-47-57.

A quina teve 27 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 122.896,60. Já a quadra teve 4423 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 1.071,73.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.

Comentários