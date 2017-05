Acusado de atirar contra desafeto em Epitaciolândia é preso pelo GIRO

Alexandre Lima

A tentativa de homicídio ocorrido na tarde desta sexta-feira, dia 11, onde o trabalhador braçal Raimundo Silva e Silva (35), foi alvejado por dois tiros e conseguiu chegar na capital com vida e dois projeteis no corpo, teve seu desfecho durante a noite, por volta das 23 horas no Bairro Lírio dos Vales.

O principal acusado que foi identificado pela vítima, conhecido pela cidade como Daniel da Silva (29), o ‘Jarlindo’, foi localizado por homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, onde recebeu voz de prisão e conduzido à delegacia.

O acusado que tem nacionalidade brasileira, também tem identidade boliviana com outro nome; Yalino Valência Muñoz. No Brasil, foi informado que já foi preso por diversos crimes e estaria em liberdade provisória pelo envolvimento em um roubo recente.

Após cometer o delito, este teria ido para a zona rural e deixado a arma, um revolver calibre 38 e numeração raspada, na casa de conhecidos. A mesma foi localizada e levada para a delegacia junto com o acusado.

Em sua defesa, disse que teria tentado matar Raimundo por saber que a vítima e seus irmãos teriam feito ameaças para lhe matar. Foi quando resolveu que deveria tirar satisfação por conta própria e ao encontrar, efetuou os disparos.

Já na delegacia, tentou negar que nada teria feito e ainda tem testemunhas para provar sua sua inocência no caso. O delegado plantonista, Mardilson Vitorino, falou que o mesmo é de alta periculosidade e além dos crimes de roubo e tráfico, teria ao menos, dois homicídios praticados por ele no lado boliviano.

O caso agora está nas mãos da Justiça, uma fez que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e estava em liberdade provisória, não podendo estar nas ruas a partir das 23 horas, se espera sua transferência nas próximas horas para o presídio na Capital acreana.

Ouça o áudio onde ‘Jarlindo’ fala do motivo que tentou contra a vida de Raimundo.

