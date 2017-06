Acusado de matar policial dentro de quartel será julgado na segunda-feira, dia 19

Réu será julgado por homicídio qualificado perante o Conselho Permanente de Justiça.

José Adelmo dos Santos Alves, acusado de matar o segundo sargento da Polícia Militar Paulo Andrade, será julgado na segunda-feira (19), na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. Adelmo dos Santos, na época, era subtenente e matou o colega de farda dentro do Comando Geral após uma discussão motivada pelo atrasado no serviço por parte do acusado.

Por ser uma ação penal militar, Adelmo dos Santos será julgado por homicídio qualificado perante o Conselho Permanente de Justiça. O caso faz parte do Processo nº 0013877-44.2016.8.01.0001. O julgamento será presidido pelo juiz de Direito Alesson Braz, titular da unidade judiciária.

Entenda o caso

Consta nos autos que o crime ocorreu após uma pequena discussão dentro das dependências do Comando Geral da Polícia Militar, no dia 24 de novembro de 2016.

A vítima, sargento Paulo Andrade, ao chegar ao local de serviço teria questionado a cerca do atraso do então subtenente Adelmo que, de forma exaltada, teria o desrespeitado.

Com isso, o sargento o respondeu que lhe daria voz de prisão caso ele não assumisse o serviço. Não aceitando a ordem, o acusado o atingiu com um tiro nas costas.

Cinco meses após a ocorrência do crime, Adelmo dos Santos foi expulso da corporação, conforme a portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Ele, que estava na reserva, havia sido convocado para o corpo de policiais voluntários e estava lotado no 1º Batalhão da Polícia Militar.