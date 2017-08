Acusado de raptar menina de 11 anos para morar na Bolívia é enviado para o FOC

Alexandre Lima

O caso que chocou moradores da regional do Alto Acre no ano de 2016, terminou na tarde desta terça-feira, dia 15, quando o delegado titular do Município de Xapuri, Alex Danny, determinou que seu investigador Eurico Feitosa e equipe, entregasse no presídio Francisco de Oliveira Conde, Sebastião da Silva Lima (40), vulgo “Nêgo”.

Sua prisão aconteceu nesta segunda-feira (14), quando foi emitido um mandado de prisão pela Comarca local, onde determinava a prisão de Nêgo, acusado de ter raptado uma menina de apenas 11 anos, para que se tornasse sua esposa no país vizinho Bolívia.

Nêgo, teria assediado e convencido a jovem que estava indo para sua casa, localizada no assentamento Tupá, na zona rural do Município. O acusado teria assediado a menor por cerca de dois meses até convencer e leva-la escondida dos pais, que morava ao lado da sua casa.

Por cerca de cinco meses, Nêgo manteve a menor no lado boliviano até ser encontrado e preso em uma fazenda no interior de Pando, ser detido pelas autoridades daquele país e depois entregue no lado brasileiro.

Neste período, Nêgo ficou a disposição da Justiça e posto em liberdade até ser preso novamente, onde irá esperar o destino de sua vida. Sebastião poderá ser condenado a vários delitos como; assédio, violação de vulnerável, entre outros crimes previstos no Estatuto do Menor e Adolescente.

