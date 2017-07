Acusado dos disparos que atingiram homem no centro de Sena Madureira é capturado

O delegado Marcos Frank, confirmou na madrugada deste sábado (15) a prisão de um dos envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada no Centro da cidade

O delegado Marcos Frank, titular da unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, confirmou na madrugada deste sábado (15) a prisão de um dos envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada no Centro da cidade, na noite da última terça-feira (12). Trata-se de Eliel Vidal, que após passar pela delegacia foi transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

A vítima foi o morador Manoel Ferreira da Silva, mais conhecido como “Bacurau” que, segundo as investigações, não tinha nada a ver com a confusão. Ou seja, foi vítima de uma bala perdida. O confronto registrado nas proximidades do Hotel Suzany, Avenida Avelino Chaves, centro de Sena, seria entre bandidos que estavam dentro de um carro e outros dois em uma motocicleta. Por azar, Manoel Ferreira, o “Bacarau”, trafegava pela avenida de bicicleta e acabou sendo atingido.

Ele deu entrada no Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, mas por conta da gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para Rio Branco, onde foi submetido a uma cirurgia e permanece internado. O delegado Marcos Frank informou que o caso continua sendo apurado na tentativa de capturar os outros envolvidos.

