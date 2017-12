Adolescente apontado como mandante da morte de estudante de 14 anos é suspeito de outros crimes, diz polícia

Um adolescente de 14 anos, apontado como mandante da morte da estudante de Auine Lima, de 14 anos, morta com 16 facadas após cair em emboscada, apesar da pouca idade, já é conhecido da polícia em Cruzeiro do Sul.

O delegado disse ainda que no bairro São José, o menor teria forte influência dentro de uma facção criminosa e dizia que mataria agentes de segurança no local.

O menor com mais cinco outros menores são os responsáveis pelo homicídio de Auine. Todos, inclusive, a prima – que teria levado a garota para a emboscada – estão apreendidos e aguardam a decisão do Ministério Público do Acre (MP-AC) para a internação no Instituto Socioeducativo (ISE).