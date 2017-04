Adolescente de 14 anos é assassinada durante madrugada em Brasiléia

Alexandre Lima

Uma jovem de apenas 14 anos, que teria toda uma vida pela frente, junto com sua mãe e outros cinco irmãos, teve seus sonhos interrompidos na madrugada desta segunda-feira, dia 10, quando uma jovem de 17 anos lhe atingiu com uma arma branca (faca).

O golpe mortal acertou acima da clavícula esquerda e mesmo após ser socorrida pelo SAMU ao hospital de Brasiléia por volta das 01h00, Andressa Valentina Serpa não resistiu a foi a óbito, para desespero de sua mãe, Andreia Valentina de Serpa (34).

O crime está envolto de muitas dúvidas, uma vez que a mãe e demais familiares, disseram que a menor estaria em uma colônia na zona rural, antes de ser morta. A vítima teria sido chamada pelo Conselho Tutelar para que fosse ouvida por uma psicóloga, para que fosse esclarecido um suposto abuso contra ela.

“Não queria que minha filha viesse para a cidade, pois, ela estava andando com pessoas que lhe estava virando a cabeça e se envolvendo com essa tal de facção. Parece que teve uma discussão com essa mulher por causa de um cigarro e ela furou minha filha”, disse a mãe.

Complementou que já havia procurado o Conselho Tutelar para que algo fosse feito, mas teria tido uma negativa. Procurados, os conselheiros disseram que o caso está em segredo de justiça e somente poderão se pronunciar após levantamentos dos fatos.

Já o delegado de Brasiléia, Roberto Lucena, comentou que está a par do caso desde a madrugada e já identificou a suspeita de ter assassinado a adolescente, uma jovem de 17 anos. Os agentes já estão à procura da acusada para que seja levado ao Juízo da Comarca e seja dada as devidas providencias.

O corpo de Andressa foi levado ao IML na Capital para exames cadavérico e seria entregue aos familiares no período da tarde para velório e sepultamento. A mãe, pede providencias da Justiça.

