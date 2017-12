Adolescente é apreendido com 9 quilos de cocaína dentro de mala

O adolescente disse à polícia que recebeu o valor de R$ 800 para fazer o transporte do entorpecente. A PRF acredita que a droga chegaria à capital e seria encaminhada para outros estados ou ainda para o exterior. O menor e a mala com o entorpecente foram encaminhados para a delegacia de Xapuri.

Duas tentativas de homicídio foram registradas na manhã deste sábado (9) em bairros diferentes de Rio Branco. A primeira ocorrência foi no bairro Palheiral e a outra no bairro Bahia, segundo informou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

No bairro Palheiral, Jhonny Cavalcante Xavier, de 24 anos, levou três tiros, que atingiram as pernas e quadril. Cavalcante cumpre pena no regime semiaberto e havia saído nesta manhã do presídio quando foi surpreendido.