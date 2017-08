Adolescentes são apreendidos pela PM em Tarauacá, após cometimento de tentativa de homicídio

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação conjunta de homens da Rádio Patrulha (RP), juntamente com equipe do Serviço de Inteligência Policial do 7* Batalhão de Polícia Militar (7* BPM) apreendeu nesta quarta-feira, 23, dois adolescentes por tentativa de homicídio. O fato ocorreu nas proximidades da ponte sobre Rio Tarauacá.

Os militares foram acionados via 190 para atender uma tentativa de homicídio. As equipes policiais se deslocaram ao local, onde após colher as informações dos possíveis autores foram realizadas buscas nas proximidades. A equipe policial localizou os dois adolescentes nas proximidades da ponte. Com eles foi encontrado um facão e uma escopeta. Questionados, os adolescentes assumiram o cometimento do ato infracional. A dupla foi apresentada na Delegacia Geral de Tarauacá.

