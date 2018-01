Adolescentes são apreendidos pela Polícia Militar com arma de fogo de uso restrito das forças armadas

Homens do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam na noite desta sexta-feira, 5, dois adolescentes com uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito das forças armadas com duas munições intactas.

De acordo com os policiais, o fato aconteceu durante abordagem de rotina no bairro Cerâmica, Estrada do Aviário. A dupla transitava em uma motocicleta Twister de cor vermelha, de placa MZZ 0469.

Os menores receberam voz de apreensão e foram encaminhados para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Assessoria de comunicação da PM