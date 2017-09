Advogados do Alto Acre decidiram pela paralização das atividades dos dativos

Da redação

Os advogados militantes do exercício profissional do Alto Acre, decidiram por maioria absoluta suspender as nomeações para exercer advocacia dativo, até que acha regularização dos pagamentos por parte do Estado.

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 29, chegaram à conclusão de que a advocacia dativa não é trabalho escravo. Tem que ser ressarcido como alimento que tem preferencia absoluta no pagamento do débito. Os advogados deixaram bem claro que o problema é do governo do Estado e tem que existir maior sensibilidade para efetuarem os pagamentos devidos.

Os advogados decidiram também aos magistrados do Alto Acre para seguindo a decisão tomada pelo judiciário em Cruzeiro do Sul, não nomear advogados dativo. O problema social é do Estado e não dos advogados que são tratados como ser pedintes fossem.

O advogado representante da OAB na regional do Alto Acre, Dr Sérgio Quintanilha, conselheiro Federal da OAB, esteve junto com os demais colegas e levará ao Conselho, a reivindicação profissional e, reafirmando que advogados dativos não empregados do Estado que possam ser explorados.

A paralização desta sexta, segundo o representante da OAB, foi simbólica, mas caso não haja solução por parte do governo do Estado, a paralização poderá continuar sem dia de término.

