Aeroporto de Cruzeiro do Sul passará a operar a partir das 6 horas da manhã na próxima segunda-feira

O Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) passará a operar mais cedo a partir da próxima segunda-feira (14). A medida atende a um pedido do senador Gladson Cameli (PP-AC) junto à presidência da Infraero.

O aeroporto da segunda maior cidade do estado abre para pousos e decolagens somente a partir das 1 horas. Com a decisão, as operações começam a partir das 6 horas da manhã, no nascer do sol, como costumam dizer os pilotos.

“Isso vai ajudar a salvar vidas, muitas vezes, chegávamos em regiões distantes para buscar um paciente em situação de emergência, somente as 11 horas. Agora não, com o plano de voo, no máximo, estaremos às 7 horas no lugar mais isolado” informou o gerente de uma das empresas que operam na região, Cleilson Thaumaturgo.

Segundo o gerente, com o novo horário aumentarão as alternativas de voos para a região, o que é bom para aquecer o mercado e para quem precisa se deslocar até uma cidade vizinha.

No primeiro trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016, o número de passageiros que passa pelo aeroporto de Cruzeiro do Sul saltou de 18.758 para 21.184 embarques e desembarques, um aumento de 12,9%.

O senador Gladson Cameli destacou a boa vontade do presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, que após estudos de viabilidade técnica decidiu pelo novo horário, atendendo a um pedido do parlamentar acreano.

“Conseguimos sensibilizar o presidente da Infraero frisando a importância desse horário de atendimento para quem precisa do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), uma questão de vida. Quem está entre a vida e a morte não pode esperar até às nove horas do dia seguinte para receber socorro”, disse Cameli.

