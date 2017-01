Agencia do Banco do Brasil em Brasiléia sofre tentativa de arrombamento

Alexandre Lima

As autoridades da fronteira estão investigando desde a manhã desta sábado, uma tentativa de arrombamento na agência do Banco do Brasil, localizado na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre.

Segundo foi levantado, homens estariam com barras de ferros, pé de cabra e marretas tentando fazer um buraco numa das paredes do banco, quando teriam percebido que o plano fora descoberto e fugiram tomando rumo ignorado.

Todo o equipamento foi resgatado para a delegacia de Brasiléia, onde as investigações estão em andamento para tentar chegar aos suspeitos. Em tempo, essa não seria o primeiro banco que sofreu tentativa de arrombamento, mas, não foi concretizado.

