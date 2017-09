Agência Reguladora autoriza aumento das passagens rodoviárias intermunicipais no Acre

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) divulgou nesta sexta-feira (15) a relação com os novos preços das passagens rodoviárias intermunicipais, todas com os devidos aumentos de preço.

Consta na publicação: “Promover reajuste nas tarifas de transporte intermunicipal de passageiros no Estado do Acre.

Art. 3º Aplicar o valor das tarifas a serem reajustadas conforme tabela anexa, a partir de 1.º de outubro de 2017.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”

Em uma rápida olhada na tabela publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, verifica-se não haver um índice padrão nos aumentos, mas cada linha tendo um aumento diferenciado.

Por Régis Paiva

