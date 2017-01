Agências bancárias fecham nesta sexta e segunda no Acre

As agências bancárias não serão abertas para atendimento nesta sexta-feira (20) e nem na segunda-feira (23) em razão do feriado em comemoração ao Dia do Católico (sexta) e do Dia do Evangélico (segunda).

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencerem nessas datas poderão ser pagos no dia útil seguinte, sem a incidência de multa.

A população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, Internet Banking, Mobile Banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados).

(as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos, ou nos correspondentes. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

