Agenda do Papa Francisco no Peru tem encontro com indígenas do Estado do Acre

Em missão oficial no Peru, o papa Francisco vai receber uma comissão de indígenas na cidade de Puerto Maldonado, Capital do estado de Madre de Dios. Os 42 índios que serão recebidos por Francisco fazem pater de tribos dos estados brasileiros que estão na Amazônia. Eles farão a entrega de documentos sobre a proteção ambiental.

O Blog do Padilha, que publicou a informação, lembra que o Papa tinha programado uma visita ao Brasil por ocasião da comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora de Aparecida em 2017, mas acabou desistindo da viagem por conta da crise política que pairava no País. Dilma havia sido deposta, e Temer não agradava a todos os setores.

Mesmo assim, Francisco, que é da América do Sul, convocou um sínodo episcopal tendo a Amazônia como tema. O sínodo dos bispos ocorrerá em 2019 no Vaticano. A visita do papa e o encontro deles com os índios demonstra o interesse em defender a classe indígena, levantando bandeiras importantes das comunidades.