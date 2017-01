Agente penitenciário é exonerado, não devolve a arma e vai preso após exibir pistola municiada

O acusado disse aos policias que não devolveu a arma porque ainda não teria assinado sua exoneração

Francisco Clave de Sousa da Costa, 40 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (23) na rua Rio de Janeiro, bairro Floresta, por policias do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Segundo informações repassadas pela polícia, Francisco foi denunciado quando exibia uma pistola ponto quarenta, que seria de propriedade do Iapen.

Os policias foram até o local averiguar a veracidade da denúncia e constataram que realmente ele estava se expondo com a arma. Imediatamente foi dada voz de prisão, mas Francisco teria se negado a devolver o revólver. Após a investida da polícia, o acusado foi preso e a pistola apreendida junto com 17 munições e três carregadores municiados.

De acordo com a polícia, Francisco Clave seria ex-agente penitenciário, já tendo sido até exonerado no último dia 12 de janeiro deste ano. Ele teria se comprometido a devolver a arma, mas não o fez.

O acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes, onde disse aos policias que não devolveu a arma porque ainda não teria assinado sua exoneração.

“Só que a exoneração dele já foi publicada no Diário Oficial, ele já estava totalmente desligado do quadro de funcionários do Iapen”, informou um policial.

