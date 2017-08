Agentes penitenciários frustram tentativa de entrada de entorpecentes em unidade prisional

Assessoria/ Iapen

Agentes penitenciários, que trabalham no complexo prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, identificaram seis mulheres tentando entrar na unidade com drogas no horário da visita. O evento ocorreu na tarde da última quarta-feira, 02, durante o horário da visita.

Os entorpecentes estavam escondidos na região pélvica das visitantes e foram detectados por meio dos scanners corporais. No processo de revistas as mulheres aparentavam nervosismo, os agentes convidaram as mesmas para passarem no scanner, onde foi detectado um objeto suspeito no corpo das mulheres.

Após a análise feita pelo aparelho, as mesmas foram conduzidas para uma revista mais detalhada, onde foi confirmado que escondiam drogas nas partes intimas.

As mulheres foram conduzidas a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ficar a disposição da justiça. A Diretoria da unidade afirma que as envolvidas perderam o direito de visita e a carteirinha será, que da acesso a unidade nos dias de visita serão suspensas.

