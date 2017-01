Agepens vão a Brasília para entregar relatório do sistema penitenciário do Acre ao ministro da Justiça

“Vamos levar a realidade vivida nas penitenciárias do Acre”, afirmou o presidente José Janes

RÉGIS PAIVA

O presidente da Associação dos Agentes Penitenciários (Agepens), José Janes Gomes da Silva, informou na manhã desta segunda-feira (23) que a real situação dos presídios acreanos será entregue em mãos ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A reunião já está agendada para o dia sete de fevereiro.

Conforme revelou José Janes, a situação de segurança dos presídios do Acre é muito grave, com péssimas condições de trabalho para os responsáveis por manter a segurança na parte interna dos presídios. Por conta disso, os agepens fizeram uma avaliação da real situação de cada um dos presídios do Estado. O estudo foi transformado em um relatório a ser entregue para o ministro, com o pedido de providências.

“Vamos levar a realidade vivida nas penitenciárias do Acre. Em todas as unidades, mesmo nas mais novas, como o presídio de Senador Guiomard, a situação é precária e a estrutura está acabada”, informou.

Segundo Janes, a situação de precariedade não se limita apenas aos presídios da Capital, os maiores do Estado, mas se reflete por todas as unidades do interior. Informações extraoficiais dão conta de haver unidades prisionais com até o dobro da capacidade e em condições insalubres.

