Agricultor morre eletrocutado ao tentar mover fio de alta tensão em Sena Madureira

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e foi até o local, mas ao chegar o agricultor já não possuía sinais vitais

SENA ONLINE

Um acontecimento trágico foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), no ramal do Nazário, em Sena Madureira. Alcinei Soares do Nascimento, 31 anos de idade, foi eletrocutado ao tentar mover um fio e morreu.

Informações colhidas pela reportagem apontam que ele estava andando a cavalo e ao passar por dentro de uma fazenda, teria tentado mover um fio de alta tensão que estava no meio do caminho. Nesse momento, Alcinei recebeu a descarga elétrica e caiu no chão. O cavalo caiu por cima dele.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e foi até o local, mas ao chegar o agricultor já não possuía sinais vitais.

O corpo de Alcinei foi levado até o Hospital João Câncio Fernandes por volta das 17 horas. Após os procedimentos de rotina, o corpo será liberado para a família realizar o velório.

Comentários