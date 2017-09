Agrosfest em Epitaciolândia fecha 3º dia com escolha das mais belas e show de dupla sertaneja

Alexandre Lima e Marcus José, com apoio de Chiquinho Chaves

A terceira noite da Feira Agropecuária promovida pela prefeitura do Município de Epitaciolândia, a AGROFEST 2017, provou que o evento se tornou o maior do segmento de uma regional e consegue reunir milhares de pessoas vindos das cidades vizinhas, além da Bolívia e Peru.

O prefeito Tião Flores e seu vice Raimundão, conseguiram reunir os gestores de Brasiléia, Fernanda Hassem e Antonio Barbosa, o Zum, de Assis Brasil, além do deputado estadual Manoel Moraes, vereadores, secretários e convidados para abrilhantar o evento.

Neste domingo, dia 3, acontece a corrida de cavalo e vaquejada, final do rodeio e apresentação de shows com bandas locais no porque de eventos, onde vem recebendo importante apoio do SEBRAE, Governo do Acre, além de parceiros que estão expondo seus produtos nas mais diversas áreas.

“Estamos felizes com a 1ª AGROFEST, o retorno está sendo a presença do público que lotou o parque. Estaremos nos reunindo para avalizar tudo que acertamos e podemos acertar no próximo ano. Tenho que agradecer minha equipe que não mediu esforços para que essa festa fosse deste tamanho”, disse o prefeito Tão Flores.

O ponto alto da festa esperado para essa terceira noite, foi o desfile para a escolha da nova Garota AGROFEST 2017, onde desfilaram 13 belas jovens que disputaram o tão cobiçado título, e fechou com o show da dupla sertaneja.

Das 13 belas moças que passaram pela seletiva e realizaram uma belíssima apresentação, três foram escolhidas pelo júri como: Rainha do Rodeio ficou para Palú Maia, Primeira Princesa foi Joyce Calixto e a grande ganhadora como rainha AGROFEST 2017, o título foi para bela morena Crislane Monteiro.

