Alan Rick destaca que a união da bancada fez a diferença no socorro aos desabrigados pela cheia

O coordenador da bancada federal do Acre, deputado Alan Rick (PRB), um dos articuladores da visita que o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho fez aos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, disse que a união dos representantes do Acre em Brasília fez a diferença para garantir recursos que ajudarão na reconstrução das áreas atingidas pela cheia que desabrigou centenas de famílias.

“Foi um trabalho que envolveu todos os parlamentares para trazer o ministro Hélder Barbalho e sua equipe para fazer o levantamento da situação da alagação nos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá para que o Governo Federal disponibilize a ajuda necessária às prefeituras e ao povo atingido. As bandeiras partidárias foram deixadas de lado para atender aos interesses do nosso povo”, destaca Alan Rick.

Helder Barbalho foi acompanhado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), do governador Sebastião Viana (PT), senador Gladson Cameli (PP), senador Sérgio Petecão (PSD), deputada Jéssica Sales (PMDB), César Messias (PSB) e Raimundo Angelim (PT), que visitaram as áreas mais críticas da cheia dos rios Juruá e Moa, Tarauacá e Muru.

“A enchente dos rios tem causado vários prejuízos à população dos dois municípios, além da gravidade da situação também em Rodrigues Alves. Recebemos de Helder Barbalho a garantia da liberação de R$ 4 milhões, em caráter de urgência, para ajudar as prefeituras no apoio aos desabrigados. Ele homologou a decretação de emergência em Cruzeiro do Sul e se comprometeu em apoiar Tarauacá e Rodrigues Alves”, diz Alan.

Segundo Alan Rick, após sobrevoar os três municípios, “tivemos a real proporção e gravidade da situação que vive o povo do Juruá e do Tarauacá-Envira. Como coordenador da bancada federal do Acre em Brasília, vou redobrar meu trabalho para garantir todo apoio às prefeituras e às famílias atingidas. Como disse em Cruzeiro e em Tarauacá, os prefeitos Ilderlei e Marilete terão meu total apoio em suas demandas. Sigo trabalhando pelo nosso povo”, finaliza.

