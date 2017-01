Alan Rick faz visita ao ministério público estadual

Deputado Federal Alan Rick (PRB), visitou na manhã desta sexta-feira, 6, o Ministério Público Federal. Lá foi recebido pelo procurador geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto e pelo secretário-geral, promotor de justiça Celso Jerônimo de Souza. O parlamentar conversou com o procurador e o secretário-geral, sobre a onda de violência que assola o país e os massacres nos presídios da região norte, além da alocação de emenda de sua autoria para as ações do MPE em 2017.

“Fomos pedir aos órgãos de Segurança Pública uma ação preventiva para evitar que isso ocorra no Acre. Fiquei feliz em encontrar os representantes das forças de segurança do Estado, entre eles o secretário Segurança Pública, Emylson Farias, o Diretor do Instituto Sócio Educativo, Rafael Almeida, representantes das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros que, junto com os membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), estavam reunidos para tratar da questão de fundamental importância para a segurança do nosso povo”, disse Alan Rick.

O deputado federal recebeu os agradecimentos da administração superior do MPE pela inclusão de sua emenda individual para o Orçamento da União de 2017 que destina R$ 200 mil para aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para a modernização.

“Apoiar as ações do MPE é uma obrigação, pois fortalece a instituição e essa é uma prerrogativa do meu mandato. Em Brasília, sigo trabalhando em favor da segurança pública e do sistema de justiça, pois entendo que essas ações fortalecem o combate à criminalidade e a segurança do nosso povo”, disse Alan Rick.

